Mint sok más jeles ünnepen, például karácsonykor, valentin-napkor, így anyák napja alkalmával is felmerül, hogy elegendő-e csak az év egy napján megélni, kifejezni az érzéseinket. Ha egy kicsit elgondolkodunk ezen, belátjuk, hogy nem. Persze itt nem az ajándékokról van szó, hanem inkább a törődésről, egymásra figyelésről.

Az anyák napjára kapott virágok, bon-bon, kézzel készített ajándékok mindenkinek nagyon jól estek. Ám ne felejtsük el a gyermekeket sem megünnepelni. Hamarosan itt a gyereknap is, május utolsó vasárnapján. Idén május 26-án lesz. Ezt követően pedig az édesapákat köszönthetjük majd fel, június 16-án. Ezt a dátumot is írjuk bele a naptárba, szerencsére már hazánkban is egyre többen ünneplik. Személy szerint is jónak tartom. Ha már szólhat nap az anyukákról, a gyerekekről, akkor bizony szóljon egy nap az apukákról is. A felnövekvő gyermekek életében ugyanis mindkét szülő szerepe nagyon fontos, személyiségük alakulásában egyaránt meghatározó.