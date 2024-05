Emlékszem, hogy gyerekként volt egy csomó utazási prospektusunk, és elég sokban hirdette magát több korfui szálláshely is. Ez azonban nagyon régen volt, és talán népszerűsége sem akkora már a baranyaiak körében a görög szigetnek, de talán most azzal, hogy Pécsen visszakerült a vérkeringésbe, kicsit megugrik majd a látogatók száma. Ez feltételezhetően csak egy hirtelen ugrás lesz, mert most ez egy pécsi újdonság, az emberek pedig kihasználják, mert könnyebben elérhető innen, mint Budapestről. Arról már nem is beszélve, hogy nem kell plusz költséget kifizetni azért, hogy feljussunk a fővárosba. Jövőre azonban nem ártana, ha még több úti cél felkerülne a menetrendbe, mert az emberek hamar elvesztik az érdeklődésüket, és nem szeretnének ezredjére is Korfura utazni.