Gimisként van ezeknek a napoknak egy másik olvasata is. Aki még nem érettségizik, ekkor indul három napos túrákra az ország legszebb városaiba. Ilyenkor már ifjú felnőttként kezelik (az érettségi után papírja is lesz róla), a városnéző utazásokon pedig kicsit szabadelvűbb lesz az osztályon belül is társas viszony. Kiderül például, hogy a jóféle borokhoz kell a gyönyörű városok fílingje is, mert úgy kerekebb a történet, ha egri, pécsi, soproni szobrok, várak, épületek kapcsolhatók a finom ízekhez. És a szerelmi kalandok is úgy válnak csak örökéletűvé, ha kapcsolhatók hozzá meghitt zugok idegen városokban. Szóval az érettségiért meg kell szenvedni, de aztán egy életen át lehet rá emlékezni.