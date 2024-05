Két, a középiskolások életét meghatározó módon érintő esemény is zajlott a napokban: a múlt hét végén a Helikon, most pedig a ballagás. Mindkét történés túlmutat az iskolai hétköznapok monotonitásán. A Helikonon elért szép baranyai sikerek azt is megerősíthetik a fiatalokban és küldő intézményeikben, hogy a művészeti nevelés éppolyan fontos, mint az alapvető érettségi tantárgyak elsajátítása. Láthatjuk, hogy minden műfajban születtek minősített produkciók a pécsi középiskolások körében, ami mutatja sokoldalúságukat.

A rendszerint jó hangulatban zajló keszthelyi fellépés, ünneplés és szórakozás napjait pedig rövidesen a nagybetűs, felnőtt életbe átvezető út első lépései követik.

A szerencsés tizenkettedikesek most bánattal vegyült örömkönnyeket morzsolnak, hiszen véget ért egy igen meghatározó időszak, de ha valóban szép emlékeket szereztek ebben a négy-hat évben, az nem fog elmúlni nyomtalanul.