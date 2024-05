A Zsolnay Fényfesztivál, melyet idén már nyolcadik alkalommal szerveznek meg, valóban a nyár fénypontja. Tavaly pont nem voltam a városban ekkor, de idén előreláthatólag itt leszek. Nagyon várom már, remélem, a család többi tagjának is épp úgy fog tetszeni, mint nekem. Jó ötlet, hogy évről évre egyre több helyszín bekapcsolódik, ezzel is egy kicsit széthúzzák a fesztivált. Mert azért valljuk be, az elmúlt egy-két évben már túlságosan is nagy volt a tömeg esténként a belvárosban. Ennek az újításnak a hatására talán jobban eloszlanak az emberek.

A kezdetekkor igazán különlegesnek számított ez a típusú fesztivál, azóta már egyre több a hasonló típusú, kisebb rendezvény országszerte. De mégis a pécsi az igazi. Nekünk, pécsieknek biztosan. Ha csak néhány órára is, érdemes elmenni a fesztiválra. Fürödjünk egy kicsit mi is a színes, hangulatos, különböző nemzetiségeket felvonultató rendezvény fényében, a kamerák kereszttüzében.