Megkockáztatom, hogy Pécsen most is nagyon kevesen lehetnek azok, akik nem örülnek a járatindításnak. Ám, nyilvánvalóan arra is kíváncsiak, hogy az ő pénzükkel miként gazdálkodnak. A múltat ismerve fontos körülmény: mennyire kihasználtak a gépek és az esetleges veszteség milyen összegre rúghat?

Nem túl bonyolult és nem is ördögtől való kérés ez a pécsiek részéről, csakhogy a Péterfy Attila vezette önkormányzat jóvoltából a reptérnél szolgáló menedzsment valamiért ezt titkolja. Ami érthetetlen. Persze érthető részükről akkor, ha véletlenül kiderülne, hogy Gyurcsány Ferenc pécsi csapata mindössze kampányfogásként tekintett a járatok indítására, hogy hatalmat megtartsa, nem pedig a pécsieket szolgálták ez ügyben is. Alighanem itt is rendet kellene tenni.