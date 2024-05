Ahogy most a programra rátekintettem, érzékelhető a folyamatos fejlődés a kínálat tekintetében. Szánházból, filmekből, koncertekről és zenei műsorokból ismert előadók, színészi társulatok, zenei együttesek is megtalálhatók a repertoárban. Külön öröm, hogy Baranyában több ilyet is láthatunk, meghallgathatunk: HOBO május 29-én Kárászon fogja megtartani „Hármasoltár” című előadását, néhány faluval arrébb, Mázán A Boldog Herceg című meseoperát láthatják kicsik és nagyok. Az említett Cseh Tamás-emlékestet június 15-én Nagynyárádon lehet meghallgatni, Pindroch Csaba egyszemélyes komédiáját pedig Kátolyban, Hidason és Egerágon lehet megnézni 25-én, 26-án és 27-én.

Üdítően hangzik, hogy kisebb településekre jutnak el neves előadók, képviselve a magyarországi színházi világ minőségét. Remélem, sokan elmennek majd, hiszen mindenki megérdemel egy kellemes, minőségi előadással járó feltöltődést.