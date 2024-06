A Baranyában élők számára kiemelt nyári úti célt jelent a Balaton. Bizonyára sokan néznek elébe izgatottsággal a várva-várt fejlesztéseknek, melyek gyorsforgalmi kapcsolatot teremtenének Baranya és a Balaton között. Óriási fejlemény lenne, ha egy órán belül le lehetne érni a szeretett üdülőparadicsomba, de addig is marad a Fenyves expresszvonat. Ennek segítségével a Pécsi Vasútállomásról Fonyódra két és fél óra alatt – átszállni legalább nem kell, feltéve, hogy a Badacsonyra induló hajóiról és a távolba meredő szocreál mivoltában is bájos emberpárt ábrázoló szoborcsoportjáról is ismert déli parti település a végső úti célunk.