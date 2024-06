Sokszor eszembe jutnak gyermekkorom nyarai, amikor a ház mögött a kánikulában is fociztunk, bújtunk a bokrok között, vártuk az esti fagyizást. Ebben az időszakban napi rutinunk alakult ki, amiből nem hiányozhatott az sem, hogy az utcába begördülő kocsiból valaki kiabáljon, hogy nála lehet vásárolni a mézédes dinnyét.

Nagyon szeretem a zöldségeket és a gyümölcsöket, táplálkozásunk egyik legfontosabb elemei. Vásárlásaim alkalmával oda is figyelek arra, hogy kellő mennyiségű hagymát, paprikát, paradicsomot, uborkát tegyek a kosaramba, most pedig elérkeztünk a nyárnak abba a szakaszába, amikor a finomabbnál finomabb gyümölcsöket, köztük a görögdinnyét is vásárolhatjuk. Azért fontos ez, mert hiába lehet kapni a boltokban kora tavasszal is külföldi gyümölcsöt, fontos támogatni azokat, akik hazánkban, Baranyában gyümölcsökkel és zöldségekkel foglalkoznak. A minőséget képviselik ezzel, nem kell messzire menjünk azért, hogy megbizonyosodjunk erről.