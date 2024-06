Bátyám és magam is mérnökként diplomáztunk, csak ő gépészként Szegeden kapott munkát, én pedig Pécsett az uránbányában. Egész életünkben egészséges versenyt vívunk egymással, s ilyen spéci versenyterület az is, hogy kinek a házatáján főznek jobban. Ha Szeged, akkor természetesen szegedi halászlé, ezt hát überelni kellett. Rá is találtam a mohácsi halászcsárdára, melynek a kilencvenes években igen jó híre volt Baranyában, és sikerült egalizálnom. Mert azt még az ügyesen főző testvérem is elismerte, hogy ez a hallé legalább olyan jó, mint Csongrád megyében. Aztán elvitatkoztunk a lé sűrítési módozatairól, a tiszai és dunai halak különbözőségéről, az apró halak ízfokozó szerepéről és a fűszerezésről is.