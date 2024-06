A legtöbb gyerek már akkor tudja, hogy ki az az igazságos Mátyás, amikor még nem is tanult róla. Ez többek között annak is köszönhető, hogy az otthoni könyvespolcon helyet kapnak a Mátyás királyról szóló mesekönyvek. Nálunk is így volt, és mi előszeretettel adtuk oda szüleinknek, hogy este abból olvassanak fel. De meg kell említenünk a Mesék Mátyás királyról című animációs sorozatot is, amely vagy matinéban, vagy a TV Maci esti műsorában kapott helyett, amit még édesanyánk és édesapánk is szívesen megnézett.

A minap, amikor unalmamban csak nyomkodtam a távirányítót, hátha találok valami jó műsort, az egyik csatornán meghallottam Helyey László jól ismert hangját, ahogy épp egy Mátyás királyról szóló mesét mondott. Természetesen arra a pár percre ott ragadtam, és elmerültem a tanulságos történetben, mert az epizódoknak mindig volt valami mondanivalójuk, amit magunkkal vihettünk a végén, bár kisgyerekként ez még nem biztos, hogy tudatosult bennünk. Felnőtt fejjel azért már jobban megértjük.