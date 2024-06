Az idézetek sosem mennek ki a divatból. A nyár közeledtével az egyik ismerősöm az alábbi szöveget írta ki közösségi oldalára: Az élet egy strand. Élvezd a hullámokat. Nem feltétlenül hiszem, hogy ezt azért írta ki, mert örül a nyárnak, de próbáljunk inkább arra fókuszálni most, hogy élvezzük a tényleges, és nem az élet adta hullámokat, főleg most, hogy megannyi strand már kinyitott a baranyai térségben, és várja a látogatókat, valamint a fürdésre alkalmas tavak is egyre inkább csalogatják a fürdőzni vágyókat.

Ugyan az elmúlt pár napról nem mondható el, hogy esőmentes lett volna, de ez ne riasszon el senkit a csobbanástól, főleg, hogy sok település strandjának vannak fedett medencéi, de akár ebben a melegben az esőben ázás is felér egy frissítő strandolással, sőt amilyen pocsolyák szokták ellepni Pécs városát egy kiadós zuhé után, akár abba is megmártózhatnánk, bár nem ajánlott.