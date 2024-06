A nyárban az egyik legjobb dolog a nyaralás. Kiszakadunk a munka világából, és ha kellőképpen körültekintően előkészíti magának az ember, egyfolytában több napot is a pihenésre áldozhatunk. Új helyeket ismerhetünk meg, új élményeket szerezhetünk.

Sajnos nem tudjuk megoldani, nem engedhetjük meg magunknak, mert tudod, ott a Boby, a kutyánk – hangzik el számtalanszor a kifogás. – Nagyon nehéz olyan helyet találni, ahol az ebet is szívesen látják, no meg hát nem szeretnék a nyaraláskor is minden nap korán reggel kelni, az esti vacsorát is a jószághoz igazítani.