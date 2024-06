Ugyanakkor meglepődve láttuk, hogy így május tájékán döntően hatvan fölöttiekből tevődött össze itt a turista tábor. Skandinávok, amerikaiak, angolok, hollandok, és meglepően sok lengyel, magyar viszont korunkbeli nemigen akadt. Aztán itthon a barátainkat kérdezgetve kiderült, a mi generációnk „most szívja meg”, hogy az átkosban még egyáltalán nem erőltették az idegen nyelvek ismeretét, legfeljebb oroszból. Ezért nyugdíjas magyar kortársaink nem mernek saját szervezésben külföldre menni, csak ha valaki anyanyelven elintéz mindent előre és a helyszínen is ott van, mint vezető. Míg a külföldi hetvenes útitársak közt akadt olyan pár, aki például csak azért szervezett magánutat a Strombolira, mert azt hallották, hogy a vulkáni kigőzölgések jót tesznek bizonyos tüdőproblémákra.

Mások a fájós ízületeikre kerestek gyógyulást Vulcano gőzölgő iszapfürdőjében, és jó néhány nálunk idősebb ember meg is mászta a relatív szintkülönbségben 500-900 méter magas vulkánokat, hogy a kráterek mellől gyönyörködjön a panorámában. Összességében meg kellett állapítanom, hogy szocialista neveltetésünk nem csak a nyelvismeretet ölte ki a generációmból, de az akaraterőt is az önállóságra, a szabadságérzésre. Mert azért a Vulcano, a Stromboli tetejéről a gőzölgő kráterek mellől szétnézni, az feledhetetlen pillanat. S nem is annyira a táj eredeti szépsége, mint inkább az idáig vezető út miatt.