Panaszkodik ismerősöm, hogy először megy a lánya a barátnőivel több napos rockfesztiválra, és most fogalma nincs, hogy mit tegyen. Mert ott véleménye szerint (húsz éve nem járt efféle rocktalálkozón) töménytelen mennyiségben ömlik az alkohol, füveznek, ellopják az óvatlan gyerekektől a koncerteken és a sátrakból a mozdítható értékeket és kérdéses a fiatalok szexuális biztonsága is. Az úr korát tekintve ez az alapállás jól passzol a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról időszakhoz, ám annak éppen most ünnepelhettük fél évszázados jubileumát.