Szerencsések azok, akik klimatizált irodában dolgoznak; ott a legnagyobb probléma a kollégák között kialakuló szóváltás a kívánt hőfok miatt. Van, aki a nagyon hűvöset szereti, míg mások 26 fokban is vékony pulóvert húznak, nehogy megfázzanak. Aztán a munka végeztével kilépünk az irodából, és megcsap a 40 fokos hőség. A beton csak úgy árasztja magából a meleget. Sietünk haza, hogy bekapcsoljuk a légkondit, és egy gyors zuhany után hűsöljünk egyet.

A kertes házaknál felállított medencék is igen népszerűek ilyenkor, aki teheti, csobban egyet egy fárasztó nap után. Itt összegyűlnek a családtagok, barátok és máris könnyebben viselhető a nagy meleg. Az ilyen alkalmak kiváló lehetőséget kínálnak a közös játékra és kikapcsolódásra. A legtöbben a háziállatokra is gondolnak ilyenkor, tele vannak a kutyás strandok, az állatkertekben pedig hűsítő, jeges finomságot kapnak az ott élő vadállatok. A legnagyobb melegben gondoljunk bele, nem fog ez olyan sokáig tartani, s néhány hónap múlva nagykabátban idézzük majd fel az emléket: milyen jó is volt júliusban.