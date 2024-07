A vármegye gazdái azóta is jeleskednek az adományozásban: a tavalyi 1100 tonnából 44 érkezett Baranyából, idén pedig ennél is több felajánlásra számít Rittlinger József. A helyi agrárkamara elnöke a pénteki búzagyűjtő napon jelezte, hogy a baranyai gazdák az ágazatot sújtó nehézségek, köztük a kiszámíthatatlan időjárás, a megnövekedett adminisztrációs terhek ellenére is, szinte minden évben több és több terményadományt gyűjtenek. Nagyon fontossá vált számukra a program. Ugyancsak fontos az is, hogy az itt, helyben gyűjtött búzából őrölt lisztből nemcsak a határon túli rászoruló magyar gyerekeknek jut, hanem szerencsére a vármegye segítő intézményeinek is.

A program indulása idején öt, napjainkban pedig már tíz baranyai ilyen szervezetet támogatnak a helyi gazdák. Az egyik közülük a Máriakéménden működő Családok Átmeneti Otthona, amelynek egész éves kenyérigényét már jó ideje fedezi a számukra biztosított mintegy egy tonna liszt. És így lesz ez idén is.