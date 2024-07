Nem kell ahhoz szélsőséges állatvédőnek lenni, hogy elgondolkodjunk, helyes-e, hogy az emberiség évszázadok óta kényére kedvére bánik az állatokkal. Mondhatnánk, mindez bibliai gyökerekre nyúlik vissza, hiszen a Teremtés könyve elején az ember uralkodásáról is olvashatunk többek között az állatvilág felett. Azonban ha figyelmesen böngésszük a szöveget, észrevesszük, az is benne áll, a Teremtő az embert az Éden kertjébe azzal a feladattal helyezte, hogy „művelje és őrizze meg”. Gondoskodjon a teremtésről, ne pedig vakon, pillanatnyi hangulata alapján éljen vissza erejével, értelmével.

Nem mindegy, milyen körülmények között tartjuk az állatokat, s ha már olyan sok kedvező élményt kínál a velük töltött idő, megérdemlik a tiszteletet és odafigyelést. Ebbe az is beletartozik, hogy úgy vigyázunk rájuk, hogy a többi ember épségét sem tévesztjük szem elől – egy gondos állattartónak ez is kötelessége.