A négynapos fesztivál felhozatalában találunk olyan neveket, mint Anna and the Barbies, Dánielfy Gergő, The Biebers, Első Emelet vagy a Junkies. Napi két fellépő az esti órákban, amikor már kellemesebb sétálni a székesegyház szomszédságában, nem éget a nap, a zene pedig mindig hangulatos egy ilyen eseményen. A sok kitelepült borászat és ételes stand pedig nagyon finom illatokkal tölti meg az utcát, így tényleg hangulatossá válik ilyenkor ez a rész.

Sajnos egyre kevesebben tehetik azt meg, hogy mindenféle tervezgetés nélkül csak leugorjanak meghallgatni egy koncertet, vagy meginni egy pohár bort, enni egy finom ételt. A probléma azzal lehet, hogy elképesztő módon megdrágult ez a fesztivál is. Egy fél literes jeges teáért elkérnek ezer forintot, de egy sült kolbászt és egy kis krumplit nem tudunk megvenni 7000 forint alatt.

Drágul a világunk, az alapanyagok sem lesznek olcsóbbak, sokkal többet kell az árusoknak elkérni, hogy kitermeljék a kitelepülésük árát. Gondolom a standért is fizetniük kell, ezt az összeget pedig a város határozza meg. Ha fontos a városnak az, hogy a Sétatér Fesztivál valóban egy sok embert megmozgató fesztivál legyen még jó sokáig, valamit az árakkal tenni kellene, hogy ne csak egy sétálásra ugorjunk le.