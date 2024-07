Ha őszinték vagyunk, a magokkal járó kellemetlenséget talán kibír a kedves vásárló. Sőt, ahogy a baranyai agrárkamara a pécsi belvárosban tartott hagyományos évi dinnyepromóciós napján tapasztaltam még többet is. Gyakran hangoztatott megállapítás, hogy drága a dinnye. De szerencsére van rá igény, és kereslet is. Érdemes feltenni a kérdést: mihez képest drága a dinnye? Szinte pont annyiba kerül belőle egy kiló, mint egy gombóc fagylalt – állapította meg még tavaly a Rittlinger József, az agrárkamara vármegyei vezetője, majd rámutatott, hogy a termelőknek számtalan munkaórát és járulékos költséget jelent a dinnyetermelés. Az ágazatot sújtó nehézségek ezt a szektort sem kerülik el. Idén ráadásul még az extrém meleg és szárazság is súlyosbította a helyzetüket. Itt, Baranyában tehát nem árt tudatosítani, hogy az ország legjobb dinnyéje, a vajszlói, az ormánsági a miénk!

Egy időben a Balaton-part visszhangzott a mozgó dinnyeárusok hangjától Dinnyét, Melone, Dinnyét! - kiáltották. No, akkor melyiket is? Mindkettőt!