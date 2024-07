A kakasütéstől a katonadalokig rengeteg tematikus fesztivál igyekszik vendégeket csalogatni a kisvárosokba, s ekkora kínálatban már semmin sem csodálkozik el igazán az ember. Siklóson azonban rögtön a rendszerváltás kezdetén megtalálták a kitörési pontot, Kovács Ferenc képzőművész szervezésében létrehozták a Siklósi Szalont, mely mintaértékű a vízuális kultúra világában. A nemzetközi hírű vár termeit megtöltik a nyári turista időszakra gyönyörű festményekkel, szobrokkal, műtárgyakkal, de rávilágítanak arra is, hogy a közelben rengeteg neves képzőművész ténykedik – ők jelentik a kiállítók egyik felét, a másikat meghívott neves művészek, akik a határon túl is pozícionálják a várost. Csupán két kitétel van: a mű vadonatúj legyen, s adott tematika szerint kell elkészíteni. Idén viszont már a témaválasztás is kötetlen lett.

Hetven alkotó műveiből válogathatunk évről évre, eldöntve, hogy az absztrakt vagy a figurális alkotás, az új vagy hagyományos technika tetszik jobban, netán egy tájkép, egy portré, egy csendélet a befutó a személyes toplistánkon. Átfogó képet kapunk, hogy merre halad a képzőművészet napjainkban, és mindenkit értékítéletre késztetnek a kiállított munkák.

A Siklósi Szalon olyan térségi képzőművészeti seregszemle, mely tanítja a nézőt és az alkotót egyaránt. Ám azon is el kellene gondolkodni, hogy a szervezésben kiveszi majd át a stafétabotot a nyolcvanadik évéhez közeledő művésztől.