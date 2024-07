Egy másik alkalommal Laci postás arról beszélt, hogy bár a sok levél, képeslap miatt karácsony idején a legnehezebb a táskája, így a munkája is, de ő mégis azt az időszakot szereti a legjobban. Mert olyankor még a legmogorvább ember is barátságosabb lesz, akivel beszélgetni lehet. Mert egy jó postás így építi a kapcsolatait. Bizalommal.

Laci postás és történetei jutottak eszembe akkor is, amikor az első hírek érkeztek a küldemények számának csökkenéséről, a postahivatalok bezárásáról. Majd pedig a körzetek összevonásáról, a mobilpostai szolgáltatás bevezetéséről. De most is, amikor arról szólnak a hírek, hogy Pécs egyik városrészében újra működjön a postahivatal, hogy újra helyi kézbesítő járja majd az utcákat, házakat a küldeményekkel.

Mert sok településnek máig megvan a maga Laci postása, vagy ha nincs, szeretné visszakapni őt.