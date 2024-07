Örüljenek, hogy meleg van, legalább nincs hideg - közölte harsányan Balog Fecó őrnagy, nem mellékesen zászlóaljparancsnok, annak idején velünk bakákkal a nyári kánikulában, mintegy vigasztalásképpen. A sommás bölcsességgel nem is igazán tudtunk vitatkozni, de aki ízelítőt kapott a több mint 40 évvel ezelőtti honvédségből, az azt is tudja, hogy nem is lett volna értelme.

Pláne úgy, hogy így, több évtizedes távolságba visszagondolva, rá kell jönnünk arra, hogy a nyári hőség bizony lehet még sokkal rosszabb. A mostani tikkasztó napok is bebizonyítják, hogy milyen emberpróbáló is tud lenni a tartós kánikula. És ehhez nem is kell a természetüknél fogva forró munkahelyeket sorra venni, hiszen most a puszta létezés sem egyszerű feladat. Nem véletlen, hogy számos szolgáltató társaság, segítő szervezet aktivizálta magát, hogy kedvezménnyel, enyhülést biztosító folyadék osztásával könnyítsen az embereken. Vizet adnak a pályaudvarokon, tegnap pedig a Vöröskereszt önkéntesei segítettek a szomjoltásban a Pécsi Vásárcsarnoknál.