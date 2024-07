Kevés olyan pécsi, baranyai lakos, aki ne örülne annak, hogy újra menetrendszerinti járatok indulnak el a Pécs-Pogány Repülőtérről. Még akkor is így van ez, hogyha több százezer lélekszámú Baranyának csak kis hányada engedheti meg magának, hogy repülőre üljön. Már csak a tudat is fontos, hogy a légi térképen már nem fehér folt a vármegye, hanem van némi mozgolódás a levegőben is. Ezzel együtt azonban jogos és elvárható kérés az, hogy megtiszteljék a pécsieket azzal, hogy elárulják: mégis mennyibe kerül a városnak a járatindítás. A városban élők is le tudják vonni a következtetést, hogy összességében szerintük ez megéri, vagy pedig nem.