Ha mondanom kellene öt filmet, amelyeket sosem tudok megunni, akkor a Jurassic Park biztos, hogy köztük szerepelne. Nem egyszer előfordult már, hogy nagy filmnézést terveztem, elhatározva, hogy olyan alkotást nézek meg, amit még nem láttam. Ezekből van egy pár, pont ezért nehéz a döntés. Dilemmába esek, ami végül azt eredményezi, hogy bekapcsolok egy már ezredjére látott filmet, például a Jurassic Parkot. Talán viccesnek tűnhet, de még mai napig képes vagyok izgulni rajta.

Gyerekként valamiért mindenki odáig van a dinoszauruszokért – aki tudja az okát, jelentkezzen. Nálunk is tele voltak a polcok kis és nagy dinókkal, például egy T-Rex-szel, ami mozgott és még hangot is adott ki. Imádtuk, meg azt a memória kártyajátékot is, amelyeken őshüllők képei szerepeltek. Mai napig előfordul, hogy játszunk vele.

Hogy valaha kinövünk-e a dinós korszakból? Szerintem nem, aminek szintén nem tudom az okát, csak találgatni tudok. Talán ezek a dinók egyfajta elvághatatlan szálak, amelyek a gyerekkorunkhoz kötnek?