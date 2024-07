Emlékszem arra a tollbamondásra, amelyben a legszebb magyar szavakról volt szó. Szerepelt benne Kosztolányi Dezső és Fábián Pál válogatása is, akik hangsúlyozták, hogy nagyban függ az egyéntől, hogy mely szavak csengését tartja kellemesnek vagy éppen kellemetlennek, így felsorolásuk önkényes.

Ha valaki most megkérdezné, hogy szerintem melyik a legszebb magyar szó, akkor azt mondanám, hogy a kenyér. Miért? - rögtön hangzana a kérdés. Talán azért, mert a kenyér mindig jelen volt, van és lesz az életünkben, valamint ez az a szó, amelyet megannyi összefüggésben használunk. Csak néhány példa: külön kenyérre megy; kegyelemkenyéren él; kell, mint egy falat kenyér; megette kenyere javát; a sör a folyékony kenyér. Mindezek mellett számos bibliai idézetben is szerepel, és költőink is belefoglalták verseikbe.