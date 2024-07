Az ezredforduló tájékán az volt a gyakorlat az utcánkban, hogy a szemétszállítási napok hajnalán jött néhány ember, többnyire hajléktalanok, és megelőzve a kukásautót, átkutatták a kirakott tárolókat. Azt gondoltam, hogy hasznosítható ruházatot keresnek, eleinte ki is raktam néhány megunt, levetett holmit a tetejére, de soha nem erre volt igazi kereslet. Viszont minden alkalommal jókora kupacban szétszórtak mindent a kuka körül, mert mint kiderült, elsősorban a pénzzé tehető, visszaváltható üvegpalackokat keresték. No és nem volt ez rossz bolt akkoriban ár-érték arányban, mert a 300 forintos sör palackja is hozott egy ötvenest.