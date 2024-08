Elképzelésük azonban összeütközésbe került az érintett környék lakosságával. Azokkal a helyiekkel, akik közül feltehetően többen is segítették életük során ilyen vagy olyan módon a szeretetszolgálatot, akik közül egyesek azt is szóvá tették, hogy a tervről hivatalosan nem, csak informális csatornákon keresztül értesültek. Ekkor lépett a körzet megválasztott önkormányzati képviselője, tájékozódott, megosztotta az tervezett intézmény vezetőivel a környéken élők aggodalmait, majd lakossági fórumot is tartottak az ügyben, ugyanakkor a szeretetszolgálat és a lakók álláspontja nem közeledett egymáshoz.

Üzenetértékű ugyanakkor a szeretetszolgálat eddigi hozzáállása az aggodalmakhoz, a felmerülő lakossági kérdéseket megválaszolták, és az igen élénk érdeklődéssel kísért fórumnak is ők biztosították a helyszínt. Mint ahogy Barkóczi Csaba, Ispitaalja városrész képviselője megfogalmazta, ilyenkor legfontosabb a helyzet és a szándékok gyors tisztázása, ezáltal a párbeszéd megkezdése az érintettek között. A mai lapszámunkban közreadott fejlemények fényében úgy tűnik, lesz némi idő, míg a minden érintett félnek megfelelő megoldás születik, amire talán éppen az eddigiek miatt minden esély meg is van.