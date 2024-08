Augusztus közepe van, néhány hét múlva hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Bár a nagy meleg nem ezt sugallja, küszöbön áll az iskolakezdés. Szeptemberhez közeledve talán a legizgatottabbak a leendő elsősök szülei.

Idén is ingyenesen jutnak hozzá a diákok a tankönyvekhez, ezzel is támogatva a családokat a tanévkezdés anyagi terheinek enyhítésében, azonban az iskolai felszerelések beszerzése továbbra is a szülőkre hárul. Az iskolák többsége már előzetesen kiküldte a szükséges tanszerek listáját, melyek nélkülözhetetlenek az új tanév megkezdéséhez. Többek között füzetek, írószerek, iskolatáska, tornadresszek, cipők, ünneplő ruhák és tisztasági csomag. Ezeknek a megvásárlása egyetlen gyermek esetében is több tízezer forintos költséget jelenthet, míg több gyermek esetén az összeg sokszorozódik. Mindez komoly anyagi kihívást jelenthet a legtöbb család számára, különösen azoknak, akik nehezebb körülmények között élnek.