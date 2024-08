Bank Lászlónak munkásságának is köszönhetően tudtunk beszámolni egyes ritka madárfajok baranyai megjelenéséről, továbbá a vármegyében is honos madarak állományának alakulásáról. Nem egyszer pedig elgondolkodtató tendenciákra hívta fel a figyelmet, emellett pedig rendíthetetlenül kiállt a természetvédelem ügye mellett. Akkor is, ha például az oly sokakat zavaró vetési varjak városi jelenlétéről volt szó. Tiszteletet érdemel, hogy nem spórolta meg magának azt a kellemetlenséget, hogy felhívja a figyelmet itt lapunk hasábjain is: mindebben az ember maga is ludas.

Úgy tűnhet, hogy egyre gyakrabban kerül összetűzésbe az ember és a természet, nemcsak a madarak, vadászható nagyemlőseink is urbanizálódnak. Már itt van rendszeresen a városban a róka, és a vaddisznó. Utóbbi a kiskertek művelőinek nem kis bosszúságára. Persze felmerül a kérdés: ki ment, ki merészkedett kinek a területére? Mivel a természetben minden hatással van mindenre, ezért is fontos megjeleníteni azon szakértők véleményét is, akik a tágabb összefüggések megértésében segítenek. A magunk részéről bízunk benne, hogy a jövőben is beszámolhatunk az MME baranyai híreiről. Várjuk a folytatást, az eddigieket pedig hálásan köszönjük!