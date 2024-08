A közösségi médiában egyre szembetűnöbbek a különféle kihívások, amelyeket rengetegen próbálnak ki, az utánzás dinamikája azonban már a történelem kezdetén is tetten érhető volt, évezredekkel az internet térnyerése előtt.

René Girard francia filozófus mimetikus elmélete szerint az emberek legtöbb vágya nem belső szükségletekből fakad, hanem mások vágyainak utánzásából Ez a mimézis, utánzás gyakran vezet konfliktushoz, hiszen ha többen ugyanarra vágynak, versengeni kezdenek érte. A filozófus elmélete szerint ez erőszakhoz, bűnbakkereséshez is vezethet.

Ugyanakkor a mimézis pozitív módon is megnyilvánulhat az emberi tanulásban és az értékátadásban, különösen a művészetben és az oktatásban. Hiszen az anyagi és szellemi javak iránti vágyakozásunkat sem kell feltétlenül egymás kárára fordítani: gazdagíthatjuk is egymást az által, hogy ha saját közösségünkön kívül felfedezünk valamit, amit értékesnek találunk, azt az otthoniakkal is megismertetjük.

Így történt ez a Szentegyházi Gyermekfilharmónia baranyai koncertjei esetében. Geresdlak polgármestere Egerágon hallotta az énekkart, s annyira magával ragadta az élmény, hogy elhatározta, saját településére is elhívja a fiatalokat. Így találkozott velük a helyi közösségért ma is aktívan tevékenykedő egykori pécsváradi polgármester, akinek közreműködésével így már újabb helyszínre kapott meghívást a székely kórus: igazi láncreakció indult el, értékek mentén.