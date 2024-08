Már áprilistól megfigyelhető volt, hogy egyre korábban érnek a gyümölcsök. Az eper piacokon való megjelenése után nem sokkal már a pultokon foglalt helyet a cseresznye és a meggy is. De hamarabb ért be a kajszibarack és az őszibarack, meg a görögdinnye is. Július 18-án a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet pedig arról számolt be, hogy megkezdték a szüretelést. A kiadott közleményből kiderül, hogy 2021-ben augusztus 11-én, 2022-ben augusztus 4-én, míg 2023-ban augusztus 17-én kezdték a szüretet a Szentmiklós dűlői telephelyükön. Soha nem érett még ennyire korán a szőlő az első szüretre, mint idén.