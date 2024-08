Az általános iskolás gyerekek számára a nyár egyértelműen a táborokról szól. Emlékszem, diákként én is nagyon vártam ezeket az alkalmakat. Már az iskola utolsó heteiben is a tábor volt a téma, tervezgettük, ki-kivel lesz egy szobában, milyen fürdőruhát vagy esetleg édességeket viszünk majd. Voltam erdei táborokban is, de kétségkívül a balatoni kiruccanásokat élveztem a legjobban. Itt aztán minden a strandolásról és a jókedvről szólt. Izgalmas volt, ha a szálláshelyünkön más iskolából érkezett gyerekek is voltak. Születtek így néhány napos nagy szerelmek és barátságok is. Aztán hazatérve az interneten tartottuk a kapcsolatot az ország másik végében élő gyerekekkel.