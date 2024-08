A kabát nagyon mocskos lett az elmúlt években: ezzel szembesítették volna az akkori pártelnököt a roma tüntetők, akik hiába demonstráltak csendben, velük szemben fellépett a magát demokratikusnak nevező baloldali koalíció jobbikos tagja.

Most már persze ciki ez a kabát, ezért aztán jön a baloldali trükk a hatalom érdekében: egyszerűen civilnek nevezik, hátha még a politikust sem ismerik fel a választók. Az, hogy ez egy regnáló politikai városvezetéshez mennyire méltó, jó kérdés. Arról azonban egyértelműen árulkodik, hogy mennyire tartanak attól, hogy ősztől már számot kell adniuk arról, hogy mit is csináltak az elmúlt öt évben, hova kerültek bizonyos források, mi a helyzet a folyamatban lévő nyomozásokkal, vagy éppen a sajtótanácsadó és a propagandacég körüli pénzügyekkel. Pécsnek ősztől lehet esélye arra, hogy öt év toporgás helyett valóban a lényegi ügyekről döntsenek a városházán, ne csak egy szűk – most éppen civil – balos pénzügyi elit játékszere legyen.