Gyerekkoromban engem nem mozgattak meg annyira ezek a játékok. Ám a Super Mario és a GTA: San Andreas nálam sem maradt ki. Idősebb unokatestvéreim mellett gyakran ültem a tévé előtt, és izgatottan figyeltem, ahogy játszanak. Néha én is csatlakozhattam hozzájuk. Manapság annál inkább érdekelnek az újfajta játékok és a mai technológia csak még inkább fokozza ezt az élményt. Nagy, síkképernyős tévéken játszani ezeket a játékokat egészen más érzés, mint anno a kis monitorokon. Az elmúlt évek során a játékok minősége is jelentősen javult, ami még tovább növeli a vonzerejüket. Nem is beszélve a virtuális valóság technológiáról, amely lehetővé teszi, hogy a játékosok szinte valóságos környezetbe csöppenjenek, amikor felhúzzák a VR szemüveget.

A régi videójátékok töretlen népszerűsége tehát a 21. századi fejlesztések idején sem csökken. A retró játékok nemcsak nosztalgiából népszerűek, hanem azért is, mert a játékélményük mai fejjel is különleges. Az időtálló dizájn és az egyszerűnek tűnő, mégis izgalmas pályák és játékmechanikák miatt ezek továbbra is meghatározóak maradnak a videojátékok világában.