Sok kötődésem nincsen a horgászathoz, mégis rengeteget tudok mesélni róla. Több barátom is szenvedélyesen űzi ezt a sportot, szabadidős tevékenységet.

Az egyikük beavatott néhány apróságba, ami számára igen fontos volt. Az első botválasztás örömét, az egyéb kiegészítők okozta lelkesedést is próbálta átadni nekem, miközben mesélt arról, ki mit tanácsolt neki a rutinosabbak közül. Elmagyarázta azt is, hogy milyen vizsgát kell tenni ahhoz, hogy indulhasson versenyeken is.