Majd hatalmas önbizalmat adott az a tudományos kimutatás, miszerint a balkezesek sokkal kreatívabbak, miután a jobb agyféltekéjüket többet használják, ahol az intuíció, a képzelőerő kialakul.

Lehet, hogy csak placebo hatás, de tényleg jobban ment a logikai feladatok megoldása az osztálytársaimnál, vagy például a teniszpályán is helyzeti előnybe kerültem, mert nekem természetes volt, hogy minden ellenfelem jobbkezes, nekik viszont külön taktikát kellett kitalálni, miután máshonnan jött a tenyeresem. No és simogatta a lelkem az is, hogy Arisztotelésztől Leonardo da Vincin és Napóleonon át Einsteinig igen sok zseni volt balkezes: majdnem háromszor annyi, mint amit a népességmegoszlásban a 10 százalékos balkezesség aránya igazol.

Napjaink szabad szellemű világában a balkezességet már nemigen éri negatív megkülönböztetés. Ám azt megkérdezném a nagy egyenlőségben: miért illendőbb evéskor jobb kézben fogni a kést és a kanalat, hiszen a balosok fordítva sokkal ügyesebbek?