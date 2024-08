Valljuk be, hogyha több ember él egy szobában, akkor a magánéletről le lehet mondani. Nincsen énidő, nincs szabadság, és alkalmazkodnod kell mások igényeihez, szokásaihoz is. A fürdőt is együtt használjátok, a konyháról már ne is beszéljünk, főleg, ami a mosogatást illeti. Vannak, akiket nem zavar három bögre a mosogatóban, de vannak, akik egyszerűen allergiásak rá.

Legyünk őszinték, spórolás szempontjából megéri többekkel összebútorozni, de ha nem tudnak összeszokni, alkalmazkodni, akkor nagyon nehéz lesz az együttélés.