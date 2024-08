A másik oldalt is sikerült megtapasztalnom. Felnőttként többször táboroztattam már különböző szerepkörben. Tábori fotósként kicsit kívülről is megtapasztalhattam, milyen az ottani hangulat. Más szemszögből láthattam azokat a focimeccseket, kézműves-foglalkozásokat, amiket korábban én is átélhettem fiatalként. Egy tematikus tábor egyik oktatójaként pedig azt is megtapasztalhattam, milyen érzelmi folyamatok zajlanak a gyerekekben a foglalkozások során. A gyermekként tanult játékokat pedig be tudtam vetni a táborlakóknál.

Egy tábor sok mindenre megtanít. A legtöbbet viszont abban segít, hogy megtaláljuk önmagunkat.