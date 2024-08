Annak az immár nyolcadik alkalommal megrendezett fesztiválnak a rendezvényeként, amelynek legelső alkalmát éppen a Boros Misi koncertje nyitotta meg az ormánsági zsákfalu akkor még fel nem újított református templomában. Azóta a templom megszépült, a Bőköz pedig – bátran állíthatjuk – nyomott hagyott a település lakóiban is. Ők, a helyi polgárőrökkel közösen segítettek az avatóval egybekötött koncertre érkezőknek megtalálni a helyszínt, az oda vezető úton pedig rendben tartott porták, tiszta utcák és otthonos, békebeli hangulat fogadta a közönséget.

A Bőköznek idén is Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi adott otthont a Duna-Dráva Nemzeti Park Ős-Dráva Látogatóközponttal együtt. E négy - hagyományosan református - település mellett ebben az évben a fesztivál új helyszínjeként a máriagyűdi kegyhely is bekapcsolódott az idei rendezvénysorozatba. A kegytemplom plébánosának a zeneliget avatásán igen fontos szerep jutott. Keresztes Andor katolikus pap mielőtt megáldotta volna az új különleges helyszínt, ahol Boros Misi minden évben koncertezni fog, találó megállapítást tett arról, hogy az igen különleges természeti adottságokkal és értékes népi kultúrával rendelkező Ormánság is „tud annyit”, mint a Vas vármegyei Őrség. Minden baranyai lokálpatrióta fülének kedves, több mint találó megállapításához azt is hozzátette: ott jó a marketing, de itt több a lélek.