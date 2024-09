Üde színfolt a város kultúrprogramjában a bordalfesztivál. Mert a bor és a bordal valamiképp mindenki életében jelen van. Az első efféle nótákat gimisként nagy közös kirándulásokon, tábortűz mellett hallottuk, aztán az egyetemen már magunk is megnedvesítettük a torkunkat egy-egy nótázás előtt. Felnőttként pedig például disznóvágások és esküvők adták az alkalmat a vidám dallamokat újra elővenni. Mindemellett nem kis bátorság kellett erre fesztivált alapozni, s mint megtudtuk, kezdetben mondta is mindenki, egy-két évet ha megér a rendezvény, mert elfogynak a dalok, és kimerül a közönség. Ám bejött, hogy a baranyai szervezők a bordalokra három szinten is építkeztek, a pincékben, a koncertteremben és a Bacchus ünnepek mintáját is megteremtették.