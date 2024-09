Azt már Kertész Attilától, Pécs méltán elismert, kiváló karnagyától tudjuk, hogy e nevezetes nap egyébként komoly előzményekre tekint vissza. Az 1920-30-as években számos hasonló rendezvény zajlott az országban. Később ezek egy időre megszűntek a 2008-as Presser-féle újrakezdésig. Az országos rendezvény pécsi ősbemutatót is magába foglaló helyi programjáról tartott sajtóbeszélgetésen elhangzott, hogy a 2010-es évek közepéig a Magyar Dal Napja elsősorban a kortárs magyar könnyűzene ünnepe volt, amikor is a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) kezdeményezésére kerültek be az ünnepi repertoárba komolyzenei művek, koncertek és események.

Vas Bence gitárművész, aki a pécsi ősbemutatón, Dragony Tímea Színek zengése című darabjában Csővári Csilla Offenbach-díjas énekest kísérte hangszerével, ugyanezen az eseményen arra hívta fel a figyelmet, hogy Kodály Zoltánnak köszönhető, hogy a magyar nyelv, prozódia jelentősége megjelent az éneklésben. Ez – tesszük hozzá – magával hozta a magyar könnyűzene fejlődését is, amelynek ünnepnapján immár az origót jelentő világhírű magyar zeneszerzőt sem feledik.