Valljuk be, - főleg szülőként - sokszor szükségünk van egy kis plusz energiára. Erre tökéletes a zöld tea vagy a kávé. Abba a kategóriába tartozom, aki a kávé ízét is nagyon szereti, de a közösségi élmény, rituálé része miatt is vágyik rá a szervezetem.

Az energiaital azonban más kalap alá tartozik. Az emberek többsége fogyasztott már életében energiaitalt. Én is ittam már több alkalommal, ám nem lett a kedvencem. A tutti-frutti ízt esetenként megkívánom, de már idejét sem tudom, hogy mikor vettem legutóbb. Van olyan ismerősöm akinél a napi 3-4 doboz számít az alapnak, de egy rohanósabb, stresszesebb napon akár 5-öt is megiszik. Ám összességében szerintem nem azzal van a baj, ha valaki néha-néha iszik egy dobozzal. Itt is, mint az élet területén oly sok esetben a mértékletességen van a hangsúly.