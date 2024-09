A pécsi tömegközlekedés nem a szívem csücske. Ha mégis a város távoli pontjára kell utaznom, döntés elé kerülök. Taxi vagy busz? Utóbbira szokott esni a választásom, de a busz iránt érzett "szeretetem" ilyenkor az arcomra van írva.

Sok gond van ezekkel az eszközökkel. Konkrétan, némelyik rozogasága miatt, a halálfélelem szokott kerülgetni. Visszatérő rémálmom, hogy egy csuklósbusz közepén állok, és a harmónika szétszakad és kirepülök.

A buszok állapota azonban csak egy probléma a sok közül, de az állítólag várakozást kényelmesebbé tevő buszmegállókkal is elég gond akadt már. Van, hogy nincs is építmény a megállóknál és a lakosok arról számoltak be, hogy a legnagyobb esőben kint álltak és áztak, és még a közelben sem volt olyan beugró, ahová menekülhettek volna a csapadék elől. A nem létezésük mellett ott volt az a probléma is, hogy amik mégis léteztek elavultak, koszosok és kopottak voltak. Majd jött a bejelentés: megújulnak a buszmegállók.