Ezt ne hagyja ki! Sokan jól laktak

Esőben is hódítottak a sváb finomságok – A Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválon jártunk Szeptember 28-án újra a sváb gasztronómia kapta a főszerepet Baranyában. A XVII. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál az esős idő ellenére idén is számos érdeklődőt vonzott. A gombócok mellett egy különleges székelyföldi édességet is megízlelhettek a látogatók. A rendezvény ünnepélyes megnyitóját Habjánecz Tibor polgármester, dr. Őri László vármegyei elnök és dr. Hargitai János országgyűlési képviselő tartották.