Akik nem tudnak gyalog vagy kerékpárral elmenni iskolába vagy munkába, annak ott van alternatívaként a tömegközlekedés. De biztos feladnánk a kényelmes, autózós hétköznapokat egy nem túl kényelmes buszozásért?

Talán nem mindenki foglalkozik eléggé a környezetvédelemmel és az Autómentes Nap lényegével, fontosságával. De ha egy tömegközlekedési cég meghirdeti a programját, ami szerint aznap ingyenesen lehet használni a járataikat, tartsák is magukat hozzá. Sokat elárul a hozzáállásról az, hogy a cégen belül dolgozó kollégákat nem értesítik erről a programról. Mielőtt azonnal bűnbakot találnánk, érdemes azt is megjegyezni: lehet, hogy csupán a kollégák hanyagsága és nemtörődömsége, esetleg nyerészkedése vezetett oda, hogy ezen a nemes napon is bizonyos sofőrök pénzt kértek az utazásért. Bárki is a hibás, az semmiképpen sem vetít túl rózsás képet, ha a buszvezetőknek ilyen cselhez kell folyamodniuk egy kis extra pénzért.