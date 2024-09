Amikor gyermekünk megszületett, magától értetődőnek tartottuk, hogy beadatjuk a kötelező védőoltásokat. Gyermekorvosunk emellett mindig tájékoztatott a választható oltásokról is, amelyeket alapos utánajárás és további vélemények meghallgatása után a legtöbb esetben elfogadtunk. Bár rossz volt látni, ahogy néhány hónapos kislányunk sír az injekció beadásakor, a pillanatnyi fájdalom és az esetleges mellékhatások elviselése végeredményben megérte. Mint ahogy a választható oltások költsége is, bár némelyik akár 90 ezer forintba is került. Belegondoltunk ugyanis, hogy mekkora lelkiismeret-furdalásunk lenne, ha nem kaptuk volna meg, és később mégis elkapná a betegséget.