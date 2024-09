Kérhetünk rengeteg tanácsot, nézhetünk videókat és véleményeket, de attól még ez a közmondás nagyon igaz. Első alkalommal mindenki szeretne teremteni valamit. Lehet, hogy olcsó, hogy nem működik jól – de a sajátunk. A másodiknál már kompromisszumoktól mentesen, valószínű sokkal több pénzből sikerül építeni egy házat. Még ilyenkor is bele lehet lépni hibákba, hiszen átverhető a hozzá nem értő ember, vagy aki már szakértőnek hiszi magát egy építés után. Sokan meséltek erről különböző történeteket. Egy közös mindegyikben: mindig elégedetlenség lett a vége.

Jelenleg álmodozni sem merek arról, hogy építkezzek. Nincsen lehetőségem arra, hogy vegyek egy felújítandó házat, egy telket, ahol el tudnám képzelni családommal a jövőt. Ha egy kicsi esélyem lenne, igyekeznék nagyon alaposan felkészülni abból, milyen kivitelezőt kérnék fel a feladatra. A hatékony és nagyszerű utat nem ismerem, valószínű nem is ismerhetem. Hiába kérdezném meg ismerőseimet erről, valószínűleg mindenki mást mondana, mindenkinek más út vált be. Ez a bizonytalanság ringatja bele az embert abba, amit a közmondás is állít. Csak saját tapasztalat útján tudja az ember, hogyan kaphatja meg azt a végeredményt, amit szeretne.