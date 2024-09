Gyermekkorom óta jelen van az életemben az allergia. Már egészen kicsi koromban is részt vettem allergiavizsgálaton, ahol az alkaromra különféle allergén anyagokat vittek fel. Ezek bőrön keresztül reakcióba lépnek a szervezettel. Az eredménye elég látványos, kis piros, szúnyogcsípésszerű foltok jelennek meg a bőrön annál az allergénnél, amire az illető allergiás. Emlékszem, hogy a karomat szinte teljesen beborították ezek a foltok, ami arra utalt, hogy rengeteg dologra, például számos növény pollenjére és az állatszőrre is allergiás vagyok. A tüneteket ugyan antihisztaminokkal kordában lehet tartani, ám időről időre mégis elérkezik az az időszak, amikor felerősödnek. Ilyenkor tüsszögök és folyik az orrom is.

Az idei forró és csapadékmentes nyár ideális feltételeket teremtett a pollenek terjedéséhez. Nem volt eső, ami lemoshatta volna az allergizáló növényekről ezeket a kis spórákat. A parlagfűszezon most kezdődött, és sajnos még mindig sokan nem veszik komolyan a növény irtásának fontosságát. Pedig, aki nem gondoskodik a parlagfű eltávolításáról a telkén, több tízezer forintos bírságra is számíthat.

A lakosság számára ezért különösen fontos lehet a Parlagfű Bejelentő Rendszer használata, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az allergizáló gyomnövénnyel szennyezett területeket bejelentsük. A szakemberek pedig ez alapján felkereshetik és kezelhetik ezeket a területeket, hogy a pollenallergiások is végre fellélegezhessenek.