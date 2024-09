Ennek az attitűdnek valójában a város látta a kárát, az önkritika nélküli, lejáratosokkal operáló, Facebook-munkát előtérbe helyező városvezetés évekig elsősorban a saját holdudvarának a kistafírozásán ügyködött. A lényegi dolgokban, mint például a beígért akvapark esetében, egy kapavágás sem történt.

Ennek a "munkának" az élén Péterffy Attila pécsi polgármester állt, aki kapott még öt évet, viszont a hátországára nemet mondtak a választók. Helyettük a jobboldaliakra és a kisebb formációkra szavaztak.

Bár nem lehet előre megjósolni, de várhatóan az MKKP és a Mindenki Pécsért Egyesület a baloldallal tart; annyira nem akarták leváltani Péterffyt, hogy nem is volt polgármesterjelöltjük. Velük szemben a Fidesz-KDNP-ÖPE áll majd, valamint a Mi Hazánk vélhetően is inkább erre az oldalra húzhat – igaz, erős kritikai állásponttal és ügyek mentén politizálva. A legerősebb pozíciót viszont a vasárnapi választás eredményétől függetlenül is a Tiszta Kezek Egyesület foghatta meg, hiszen a jobboldallal és a baloldali koalícióval szemben is erős kritikával éltek eddig is. Izgalmas időszak jön.